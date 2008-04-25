Павел Мамаев: «Я не понял, почему водитель назвал нас петухами»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал показания на заседании Пресненского суда Москвы.

Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.

– Были ли негативные моменты в Москве?

– Мы приехали в «Секрет Рум», для меня впервые. Там посидели, приехав в 0:30. Затем в районе семи утра начали собираться в «Кофемании».

– Что-то употребляли?

– Виски и пиво. Потом уже выпивал только пиво.

– Много?

– Это понятие растяжимое.

– [Свидетельницу Александру] Поздникавене давно знаете?

– С лета 2018 года.

– Расскажите, что предшествовало событиям?

– Когда мы вышли, нам надо было заказать машину. Мне сказали, что Александра села в белый «Мерседес». По дороге, когда мы шли к Кириллу, она ругалась и ругалась.

Она озвучила фразу, что водитель обозвал нас петухами. Она сказала, что села в машину, чтобы погреться, и что водитель Саши и Кирилла начал ругаться.

– Как вы восприняли эту фразу?

– Я не понял, почему он так сказал. Мы к нему агрессию не проявляли. Мы подошли и спокойно сказали выйти из машины.

– Вы оценили это как оскорбление?

– Конечно. Мы не давали повода для этого. Мы его не видели и не обращали внимание.

– Персонально к кому вы подумали, что вас оскорбили?

– Ко мне и Александру, – сказал Мамаев.