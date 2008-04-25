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    Павел Мамаев: «Я не понял, почему водитель назвал нас петухами»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал показания на заседании Пресненского суда Москвы.

    Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.

    – Были ли негативные моменты в Москве?

    – Мы приехали в «Секрет Рум», для меня впервые. Там посидели, приехав в 0:30. Затем в районе семи утра начали собираться в «Кофемании».

    – Что-то употребляли?

    – Виски и пиво. Потом уже выпивал только пиво.

    – Много?

    – Это понятие растяжимое.

    – [Свидетельницу Александру] Поздникавене давно знаете?

    – С лета 2018 года.

    – Расскажите, что предшествовало событиям?

    – Когда мы вышли, нам надо было заказать машину. Мне сказали, что Александра села в белый «Мерседес». По дороге, когда мы шли к Кириллу, она ругалась и ругалась.

    Она озвучила фразу, что водитель обозвал нас петухами. Она сказала, что села в машину, чтобы погреться, и что водитель Саши и Кирилла начал ругаться.

    – Как вы восприняли эту фразу?

    – Я не понял, почему он так сказал. Мы к нему агрессию не проявляли. Мы подошли и спокойно сказали выйти из машины.

    – Вы оценили это как оскорбление?

    – Конечно. Мы не давали повода для этого. Мы его не видели и не обращали внимание.

    – Персонально к кому вы подумали, что вас оскорбили?

    – Ко мне и Александру, – сказал Мамаев.

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