Экс-редактор «Тотального разбора»: «Спросили Карпина: «Можете делать мини-интервью с игроками как Анри на Sky?» Он ответил: «Сделайте мне зарплату как у Анри»

Бывший редактор-аналитик программы «Матч ТВ» о футбольной тактике «Тотальный разбор» Вячеслав Палагин рассказал Sports.ru о работе с Валерием Карпиным. Главный тренер «Ростова» был ведущим «ТР» в 2017 году.

«Он приезжал на разрисовки [тактических моментов], сам сидел с операторами. Мог смотреть матчи по ночам, приезжал в студию с красными глазами и заспанный, но в эфире потом был бодрым.

Где-то через месяц после запуска «ТР» у нас появилась мысль сделать из Карпина нового Тьерри Анри. Фишка Анри [на Sky Sports] была в том, что он тогда делал мини-интервью с игроками АПЛ и тренерами. Мы спрашиваем Карпина: «Можете сделать подобное?». Он говорит: «Сделайте мне зарплату как у Анри».

Сказал не совсем всерьез, но после этих слов идея умерла», – говорит Палагин.

По информации Daily Mail, на Sky Sports Анри получал 4 млн фунтов в год.