Гвардиола – Сульшеру: «Я никогда не давал игрокам установку фолить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перед матчем АПЛ с прокомментировал высказывание своего коллеги о том, что «горожане» будут применять тактику мелкого фола.

– Он так сказал? Что мы собираемся фолить на них? Мне это не нравится. Это не свойственно моей команде, абсолютно. Никогда за десять лет тренерской карьеры я не готовил свои команды к такому. Никогда.

Игроки «Барселоны», «Баварии» и могут лучше рассказать вам об этом. Ни одному игроку я никогда не давал установку фолить во избежание чего-то там, например, контратак.

В футболе иногда подобное случается из-за скоростей и высокого темпа игры. Но меня волнуют не фолы, а множество других вещей, другие способы как победить соперника.

В среду на послематчевой пресс-конференции вы можете вновь спросить его об этом.

– Могут ли, по-вашему, такие комментарии Сульшера повлиять на арбитра Марринера?

– Конечно, могут. Поэтому они и сделаны, – сказал Гвардиола.