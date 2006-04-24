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    Гвардиола – Сульшеру: «Я никогда не давал игрокам установку фолить»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Пеп Гвардиола Андре Марринер Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перед матчем АПЛ с «Манчестер Юнайтед» прокомментировал высказывание своего коллеги Оле-Гуннара Сульшера о том, что «горожане» будут применять тактику мелкого фола.

    – Он так сказал? Что мы собираемся фолить на них? Мне это не нравится. Это не свойственно моей команде, абсолютно. Никогда за десять лет тренерской карьеры я не готовил свои команды к такому. Никогда.

    Игроки «Барселоны», «Баварии» и «Ман Сити» могут лучше рассказать вам об этом. Ни одному игроку я никогда не давал установку фолить во избежание чего-то там, например, контратак.

    В футболе иногда подобное случается из-за скоростей и высокого темпа игры. Но меня волнуют не фолы, а множество других вещей, другие способы как победить соперника.

    В среду на послематчевой пресс-конференции вы можете вновь спросить его об этом.

    – Могут ли, по-вашему, такие комментарии Сульшера повлиять на арбитра Марринера?

    – Конечно, могут. Поэтому они и сделаны, – сказал Гвардиола.

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