Сульшер о матче с «Эвертоном»: «Мы пропустили легкие голы и были неаккуратными в работе с мячом»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча АПЛ с «Эвертоном» (0:4).

«Мы далеко от того места, где хотим быть. Когда проигрываешь в АПЛ, как мы сделали сейчас, всем видно, что у нас много работы.

Клуб был до этого ниже в таблице, мы просто должны взять себя в руки. Это может случиться не за один матч, но это случится.

Мы пропустили легкие голы и были неаккуратными в работе с мячом. Мы не можем спрятаться, мы просто должны выйти и сказать, что должны играть лучше.

Нам нужно выиграть все четыре матча, тогда у нас может быть шанс финишировать в топ-4. Это большой запрос, но мы можем это сделать», – сказал Сульшер в эфире .