Оле-Гуннар Сульшер: «Вылететь из ЛЧ от «Барселоны» не стыдно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о последних результатах команды.

– «МЮ» был в 11 очках от топ-4, когда вы пришли, сейчас команда близка к этой зоне. Это иногда забывают?

– Когда оглядываешься назад и думаешь, где мы были и где находимся сейчас [это невероятно].

Да, хорошо, мы проиграли оба матча «Барселоне», вылетели из Кубка и проиграли «Арсеналу» в чемпионате. Мы не можем быть довольны, когда не выигрываем, но не стыдно вылететь из Лиги чемпионов от «Барселоны».

Мы знаем, что хотим попасть [в топ-4], есть определенный отрыв, мы четко видим его. Мы работаем ежедневно с персоналом и футболистами, чтобы преодолеть отставание. Надеюсь, мы увидим результаты, – цитирует Сульшера официальное клубное приложение «МЮ».