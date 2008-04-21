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    Оле-Гуннар Сульшер: «Вылететь из ЛЧ от «Барселоны» не стыдно»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Барселона Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о последних результатах команды.

    – «МЮ» был в 11 очках от топ-4, когда вы пришли, сейчас команда близка к этой зоне. Это иногда забывают? 

    – Когда оглядываешься назад и думаешь, где мы были и где находимся сейчас [это невероятно].  

    Да, хорошо, мы проиграли оба матча «Барселоне», вылетели из Кубка и проиграли «Арсеналу» в чемпионате. Мы не можем быть довольны, когда не выигрываем, но не стыдно вылететь из Лиги чемпионов от «Барселоны».

    Мы знаем, что хотим попасть [в топ-4], есть определенный отрыв, мы четко видим его. Мы работаем ежедневно с персоналом и футболистами, чтобы преодолеть отставание. Надеюсь, мы увидим результаты, – цитирует Сульшера официальное клубное приложение «МЮ».

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