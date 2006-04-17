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    Оле-Гуннар Сульшер: «Сейчас «Барса» на несколько уровней выше «МЮ». Нужно стремиться играть, как они»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Барселоны» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3, первая игра – 0:1).

    «Должен отметить, что Лео Месси играет на топ-уровне, и сегодня он, безусловно, сыграл ключевую роль. После того, как счет стал 2:0, игра была окончена.

    Он на другом уровне, вместе с Криштиану Роналду последние 10 лет он является лучшим игроком, это все знают. Месси показал свой уровень.

    Мы должны стремиться к тому, чтобы играть на уровне «Барселоны». Нам это по силам, но впереди много работы.

    Если мы хотим вернуться на реальный уровень «Манчестер Юнайтед», к истинным традициям клуба, мы должны соперничать с «Барселоной».

    Сейчас они по игре на несколько уровней выше нас. Мы хотим принимать участие в таких матчах и в следующем году, так что нас ждет важнейшая неделя», – сказал Сульшер.

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