Пеп Гвардиола: «Мы сражаемся с лучшим «Ливерпулем» всех времен, одной из лучших команд, которые я видел»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча с «Тоттенхэмом» (1:0) поделился мнением о «Ливерпуле», прямом конкуренте в борьбе за титул чемпиона премьер-лиги.

«Даже если «Манчестер Сити» не сделает этого [не станет чемпионом], мы все равно проделали замечательную работу.

Неважно, что будет дальше. «Манчестер Сити» будет сражаться до конца. «Тоттенхэм» – это невероятная команда и клуб, у них великолепная организация.

Мы сражаемся с лучшим «Ливерпулем» всех времен, одной из лучших команд, которые я видел за всю жизнь.

Если мы выиграем [чемпионат], будем очень счастливы», – сказал Гвардиола.