Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Пеп Гвардиола: «Мы сражаемся с лучшим «Ливерпулем» всех времен, одной из лучших команд, которые я видел»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча с «Тоттенхэмом» (1:0) поделился мнением о «Ливерпуле», прямом конкуренте в борьбе за титул чемпиона премьер-лиги.

    «Даже если «Манчестер Сити» не сделает этого [не станет чемпионом], мы все равно проделали замечательную работу.

    Неважно, что будет дальше. «Манчестер Сити» будет сражаться до конца. «Тоттенхэм» – это невероятная команда и клуб, у них великолепная организация.

    Мы сражаемся с лучшим «Ливерпулем» всех времен, одной из лучших команд, которые я видел за всю жизнь.

    Если мы выиграем [чемпионат], будем очень счастливы», – сказал Гвардиола.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться