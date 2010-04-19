Из-за выхода «Аякса» в полуфинал ЛЧ тур чемпионата Голландии перенесли с 28 апреля на 15 мая

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) объявил об изменении календаря чемпионата страны.

Так, 33-й тур, который является предпоследним и был запланирован на 28 апреля, целиком перенесен на 15 мая и станет последним туром.

Причиной этому стал выход в полуфинал Лиги чемпионов. Все матчи двух последних туров (33-го и 34-го) в Голландии начинаются в одно время. При этом 34-й тур останется на своем месте и будет проведен 12 мая.

В противном случае «Аякс» бы провел девять матчей за 28 дней – с 10 апреля по 8 мая (ответная полуфинальная игра Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом») – и, в частности, ехал бы на выездной матч с «Тоттенхэмом» через день после выезда к «Де Графсхапу».

Отметим, что KNVB уже переносил матч «Аякса» со «Зволле» перед противостоянием амстердамцев в 1/8 финала с «Реалом».

В Голландии перенесли матч «Аякса», чтобы он отдохнул перед «Реалом». Соперника даже не спросили