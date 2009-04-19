Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Sports.ru открывает вакансию руководителя SMM-команды

    Теги Sports.ru Футбол

    Вы – медиаживотное. Обожаете социальные сети и спорт, первой пробуете новые фичи в Instagram Stories и знаете, что ссылка в первом комментарии не работает. Уже подписаны на Sports.ru, Bleacher Report, можете посоветовать еще несколько топовых социальных медиа о спорте и не только.

    Вам предстоит одновременно управлять людьми, следить за метриками, придумывать шутки и пикчи, работать с дизайнерами, редакторами и аналитиками. На этой позиции есть только одна метрика успеха: социальные сети Sports.ru – лучшие в России (не только в спорте).

    Месячная аудитория Sports.ru – 15 миллионов пользователей на разных платформах, значительная часть – из социальных сетей. Будьте готовы работать одновременно с ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен, Google News и еще десятком каналов.

    Задачи:

    – Управление социальными сетями Sports.ru, контент-маркетинг, переупаковка контента для разных платформ.
    – Привлечение аудитории, поиск точек роста и постоянные самостоятельные эксперименты.
    – Привлечение пользователей с помощью рекламных инструментов социальных сетей.
    – Платное продвижение контента в социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте.
    – Анализ результатов работы и трафика с помощью аналитических сервисов: Яндекс.Метрика, AppMetrica, Google Analytics, AppAnnie.

    От вас:

    – Грамотный и красивый русский язык.
    – Умение добиваться командного результата без признаков формальной власти.
    – Умение отделять виральный контент от проходного.
    – Понимание алгоритмов ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter.
    – Включенность 24/7.
    – Готовность выполнить тестовое задание (возможно, не одно).

    Для вас:

    – Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, рост, зависящий только вас.
    – Новый офис в центре Москвы, корпоративный футбол и баскетбол.
    – Индивидуальный график работы, зарплата, стул, кипяток.

    Ждем писем с темой Head of SMM на tribuna.job@sports.ru.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться