Sports.ru открывает вакансию руководителя SMM-команды

Вы – медиаживотное. Обожаете социальные сети и спорт, первой пробуете новые фичи в Instagram Stories и знаете, что ссылка в первом комментарии не работает. Уже подписаны на Sports.ru, Bleacher Report, можете посоветовать еще несколько топовых социальных медиа о спорте и не только.

Вам предстоит одновременно управлять людьми, следить за метриками, придумывать шутки и пикчи, работать с дизайнерами, редакторами и аналитиками. На этой позиции есть только одна метрика успеха: социальные сети Sports.ru – лучшие в России (не только в спорте).

Месячная аудитория Sports.ru – 15 миллионов пользователей на разных платформах, значительная часть – из социальных сетей. Будьте готовы работать одновременно с ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен, Google News и еще десятком каналов.

Задачи:

– Управление социальными сетями Sports.ru, контент-маркетинг, переупаковка контента для разных платформ.

– Привлечение аудитории, поиск точек роста и постоянные самостоятельные эксперименты.

– Привлечение пользователей с помощью рекламных инструментов социальных сетей.

– Платное продвижение контента в социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте.

– Анализ результатов работы и трафика с помощью аналитических сервисов: Яндекс.Метрика, AppMetrica, Google Analytics, AppAnnie.

От вас:



– Грамотный и красивый русский язык.

– Умение добиваться командного результата без признаков формальной власти.

– Умение отделять виральный контент от проходного.

– Понимание алгоритмов ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter.

– Включенность 24/7.

– Готовность выполнить тестовое задание (возможно, не одно).

Для вас:

– Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, рост, зависящий только вас.

– Новый офис в центре Москвы, корпоративный футбол и баскетбол.

– Индивидуальный график работы, зарплата, стул, кипяток.

Ждем писем с темой Head of SMM на tribuna.job@sports.ru.