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    Диего Коста отказался от участия в сегодняшней тренировке «Атлетико»

    Теги Атлетико Ла Лига происшествия Диего Коста Футбол

    Нападающий Диего Коста не тренировался с «Атлетико» сегодня.

    Футболист, как сообщает As, отказался от участия в тренировочном занятии.

    Коста присутствовал на клубной базе, но вскоре покинул ее. «Атлетико» подтвердил отсутствие какой-либо травмы у форварда.

    Причиной такого поведения Косты, по информации источника, могло послужить внутреннее дисциплинарное расследование клуба из-за красной карточки, полученной в игре против «Барселоны»

    Напомним, в матче с «Барселоной» (0:2) Коста обругал судью, за что был удален и позднее получил 8-матчевую дисквалификацию

    Диего Коста подозревается в налоговых махинациях в Испании на сумму 1,1 млн евро

    Диего Коста дисквалифицирован на 8 матчей за оскорбление судьи и пропустит остаток сезона

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