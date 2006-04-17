Daily Mail: «Зенит» ведет переговоры о трансфере Ковачича

Полузащитник Матео Ковачич интересен «Зениту».

Агенты 24-летнего хавбека ведут переговоры о переходе игрока в клуб из Санкт-Петербурга, утверждает Daily Mail.

Ковачич проводит нынешний сезон в на правах аренды, и тренер лондонцев Маурицио Сарри хотел бы оставить игрока в команде.

Однако у нет опции выкупа контракта футболиста, да и трансфер возможен только в случае снятия запрета со стороны ФИФА.

Главный тренер «Реала» согласен на продажу Ковачича. Представители игрока на этой неделе провели переговоры и работают над возможным трансфером.

В январе 2018 года сообщалось, что хочет приобрести хавбека «Зенита» Леандро Паредеса и может включить в сделку Ковачича. Аргентинец через год перешел в «ПСЖ».

Ковачич в нынешнем сезоне в 28 матчах АПЛ отдал 2 голевых передачи.