Daily Mail: «Зенит» ведет переговоры о трансфере Ковачича

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич интересен «Зениту».
Агенты 24-летнего хавбека ведут переговоры о переходе игрока в клуб из Санкт-Петербурга, утверждает Daily Mail.
Ковачич проводит нынешний сезон в «Челси» на правах аренды, и тренер лондонцев Маурицио Сарри хотел бы оставить игрока в команде.
Однако у «Челси» нет опции выкупа контракта футболиста, да и трансфер возможен только в случае снятия запрета со стороны ФИФА.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан согласен на продажу Ковачича. Представители игрока на этой неделе провели переговоры и работают над возможным трансфером.
В январе 2018 года сообщалось, что «Реал» хочет приобрести хавбека «Зенита» Леандро Паредеса и может включить в сделку Ковачича. Аргентинец через год перешел в «ПСЖ».
Ковачич в нынешнем сезоне в 28 матчах АПЛ отдал 2 голевых передачи.