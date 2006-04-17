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    Daily Mail: «Зенит» ведет переговоры о трансфере Ковачича

    Теги Зенит Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Матео Ковачич Маурицио Сарри Футбол

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич интересен «Зениту».

    Агенты 24-летнего хавбека ведут переговоры о переходе игрока в клуб из Санкт-Петербурга, утверждает Daily Mail.

    Ковачич проводит нынешний сезон в «Челси» на правах аренды, и тренер лондонцев Маурицио Сарри хотел бы оставить игрока в команде.

    Однако у «Челси» нет опции выкупа контракта футболиста, да и трансфер возможен только в случае снятия запрета со стороны ФИФА.

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан согласен на продажу Ковачича. Представители игрока на этой неделе провели переговоры и работают над возможным трансфером.

    В январе 2018 года сообщалось, что «Реал» хочет приобрести хавбека «Зенита» Леандро Паредеса и может включить в сделку Ковачича. Аргентинец через год перешел в «ПСЖ».

    Ковачич в нынешнем сезоне в 28 матчах АПЛ отдал 2 голевых передачи.

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