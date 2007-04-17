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    «Ман Сити» – «Тоттенхэм»: Гвардиола обыграет Почеттино в результативном матче?

    Теги Манчестер Сити Лига чемпионов Тоттенхэм Ставки на спорт Ставки на футбол Фонбет натив Футбол

    «Ман Сити» проиграл «Тоттенхэму» в первом матче ¼ Лиги чемпионов. При этом, «Сити» не забил на выезде, не реализовав пенальти. Сможет ли команда Гвардиолы выйти в ½ ЛЧ?

    Для этого нужно побеждать с разницей в два мяча, на что в домашних матчах у «Сити» хорошие шансы: в 6 последних играх на «Этихаде» в ЛЧ играла ставка «тотал больше 2.5». Клубу Пепа нужны голы, значит команда сыграет в атаку. Отметим, что в двух из трех последних матчах ЛЧ на «Этихаде» «Сити» забивал в ворота соперников больше двух мячей.

    Ставить на голы «Ман Сити» выгоднее всего в букмекерской компании «Фонбет». Вероятность того, что команда Гвардиолы забьет больше 2.5 мячей оценивается коэффициентом 2.05.

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