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    Лионель Месси: «Барселона» достигла цели, выйдя в 1/2 финала ЛЧ впервые за три года»

    Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:0), в котором он сделал дубль.

    «В эпизоде с первым голом повезло, что удар получился сильным. В моменте со вторым голом мне повезло немного больше, но важно то, что мы достигли цели – выйти в полуфинал впервые за три года. Мы сделали еще один шаг вперед.

    Первые минуты матча? Без сомнения, мы должны обратить на это внимание, потому что мы не можем играть так в Лиге чемпионов. Мы обсуждали это, у нас был опыт матча с «Ромой».

    В этом турнире достаточно 5-10 плохих минут, которые могут все усложнить или даже оставить вас за бортом. В полуфинале нас ждет сложный соперник, будь то «Ливерпуль» или «Порту». 

    Требл? Мы продвинулись немного вперед, но нам нужно идти шаг за шагом. Теперь нужно вернуться к матчам Ла Лиги, не расслабляться и выиграть титул. Тогда мы сможем провести полуфинальный матч ЛЧ так, как он того заслуживает», – сказал Месси.

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