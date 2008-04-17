Лионель Месси: «Барселона» достигла цели, выйдя в 1/2 финала ЛЧ впервые за три года»

Нападающий «Барселоны» подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с (3:0), в котором он сделал дубль.

«В эпизоде с первым голом повезло, что удар получился сильным. В моменте со вторым голом мне повезло немного больше, но важно то, что мы достигли цели – выйти в полуфинал впервые за три года. Мы сделали еще один шаг вперед.

Первые минуты матча? Без сомнения, мы должны обратить на это внимание, потому что мы не можем играть так в Лиге чемпионов. Мы обсуждали это, у нас был опыт матча с «Ромой».

В этом турнире достаточно 5-10 плохих минут, которые могут все усложнить или даже оставить вас за бортом. В полуфинале нас ждет сложный соперник, будь то или «Порту».

Требл? Мы продвинулись немного вперед, но нам нужно идти шаг за шагом. Теперь нужно вернуться к матчам , не расслабляться и выиграть титул. Тогда мы сможем провести полуфинальный матч ЛЧ так, как он того заслуживает», – сказал Месси.