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    Пеп Гвардиола: «Мы провалились с «Баварией», не победив в ЛЧ. Я принимаю это»

    Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов Пеп Гвардиола Футбол

    Тренер Пеп Гвардиола поделился мнением о том, что он не выиграл Лигу чемпионов с «Баварией» и пока не сумел сделать этого с «Манчестер Сити».

    «Я не выиграл Лигу чемпионов с «Баварией», поэтому говорят, что я неудачник в этом турнире. Мои команды не побеждают в Лиге чемпионов и каждый раз проваливаются.

    Знаю, многие считают, что я пришел в «Ман Сити», чтобы выиграть Лигу чемпионов, но это не так.

    Я здесь, чтобы играть с моей командой так, как мы играем последние 20 месяцев. Я здесь, чтобы показывать тот футбол, который я хочу.

    За три сезона в «Баварии» мы выиграли абсолютно все, кроме Лиги чемпионов. Это стало большим провалом. Что я могу сказать? Я принимаю это. Я знаю это. 

    Я должен жить с этим, но это не такая большая проблема. Это заставляет меня становиться лучше.
     
    Многие скажут, что будет недостаточно, если я не выиграю в этом турнире. Но я также понимаю, что здесь есть и другие отличные команды. Многие большие клубы не дошли до этой стадии, поэтому важно то, как вы проведете 11 месяцев сезона.

    Для меня АПЛ – самый важный титул. Покажите мне, на что вы способны, играя каждые три дня», – сказал Гвардиола.

    Каталонец дважды выигрывал Лигу чемпионов, возглавляя «Барселону» (2009, 2011).

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