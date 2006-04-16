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    Карасев назначен на «Краснодар» – «Зенит», Еськов – на «ЦСКА – «Локомотив»

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    РФС назначил судей на матчи 24-го тура чемпионата России.

    19 апреля (пятница)

    «Анжи» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ).

    20 апреля (суббота)

    «Уфа» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи).

    «Оренбург» – «Ростов»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск).

    «Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

    «Локомотив» – ЦСКА: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

    «Краснодар» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва).

    21 апреля (воскресенье)

    «Урал» – «Рубин»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга).

    «Спартак» – «Енисей»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров).

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