Президент «Ростова»: «Бюджет клуба больше 2 миллиардов рублей. Но 30-40% – это погашение старых задолженностей»

Президент Арташес Арутюнянц рассказал о бюджете клуба и прокомментировал ситуацию с управлением «Ростов-Арены».

— Насколько раздуты бюджеты российских клубов?

– Мне тяжело говорить за другие команды. В «Ростове» мы могли бы тратить меньше, но тогда нам было бы сложно соответствовать амбициям по участию в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С маленьким бюджетом сложно конкурировать в российском чемпионате.

– Будет ли увеличение бюджета «Ростова»?

– Будет увеличение эффективности использования средств.

– Бюджет «Ростова» больше двух миллиардов рублей?

– На сегодняшний день – да. 30-40 процентов от бюджета — это погашение старых задолженностей. Практические все долги мы погасили.

должна являться домом для футбольного клуба. На сегодняшний день стадионом управляет «Спорт-Инжиниринг». Мы надеемся, что в ближайшем будущем стадион передадут «Ростову», и он станет полноценным домом для футбольного клуба.

У нас в академии около 300 человек. Сделать ставку только на местных футболистов у нас не получится. Мы бы хотели, чтобы академия каждый год выдавала два-три парня под первую команду. Это будет очень хороший результат, — сказал Арутюнянц.