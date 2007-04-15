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    Президент «Ростова»: «Бюджет клуба больше 2 миллиардов рублей. Но 30-40% – это погашение старых задолженностей»

    Теги Ростов премьер-лига Россия бизнес Ростов-Арена Матч ТВ Арташес Арутюнянц Футбол

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о бюджете клуба и прокомментировал ситуацию с управлением «Ростов-Арены».

    — Насколько раздуты бюджеты российских клубов?

    – Мне тяжело говорить за другие команды. В «Ростове» мы могли бы тратить меньше, но тогда нам было бы сложно соответствовать амбициям по участию в Лиге чемпионов и Лиге Европы. С маленьким бюджетом сложно конкурировать в российском чемпионате.

    – Будет ли увеличение бюджета «Ростова»?

    – Будет увеличение эффективности использования средств.

    – Бюджет «Ростова» больше двух миллиардов рублей?

    – На сегодняшний день – да. 30-40 процентов от бюджета — это погашение старых задолженностей. Практические все долги мы погасили.

    «Ростов-Арена» должна являться домом для футбольного клуба. На сегодняшний день стадионом управляет «Спорт-Инжиниринг». Мы надеемся, что в ближайшем будущем стадион передадут «Ростову», и он станет полноценным домом для футбольного клуба.

    У нас в академии около 300 человек. Сделать ставку только на местных футболистов у нас не получится. Мы бы хотели, чтобы академия каждый год выдавала два-три парня под первую команду. Это будет очень хороший результат, — сказал Арутюнянц.

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