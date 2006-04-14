Мусаев о матче с «Динамо»: «Краснодар» получил то, что заслуживает»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Динамо» показало отличную игру, очень организованно оборонялось, устроив прессинг по всему полю. В первой половине встречи мы не находили свободных пространств, чтобы развивать атаки.

Во втором тайме сделали небольшие изменения и стали играть лучше, но было тяжело что-то создавать. Мы получили то, что заслуживаем. Были хорошие моменты, чтобы вырвать победу, но счет закономерен.

Неназначенный пенальти? Если игрок бьет по воротам и попадает в руку, которая в неестественном положении, я думаю, это пенальти.

У «Динамо» не стало больше прорывов после ухода Каборе с поля. Убрал его, потому что у Шарля была карточка, он не сыграет в следующем матче. Уткин постоянно тренируется с основой, хорошо себя проявляет. С его непосредственным участием прошла голевая атака», – сказал Мусаев.

В одном из эпизодов матча мяч после удара хавбека «Краснодара» Дмитрия Стоцкого попал в руку защитнику «Динамо» Роману Евгеньеву. Главным арбитром игры был Евгений Турбин.