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    Мусаев о матче с «Динамо»: «Краснодар» получил то, что заслуживает»

    Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Шарль Каборе Краснодар Евгений Турбин Даниил Уткин Мурад Мусаев Чемпионат.com Футбол

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью в матче 23-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1). 

    «Динамо» показало отличную игру, очень организованно оборонялось, устроив прессинг по всему полю. В первой половине встречи мы не находили свободных пространств, чтобы развивать атаки.

    Во втором тайме сделали небольшие изменения и стали играть лучше, но было тяжело что-то создавать. Мы получили то, что заслуживаем. Были хорошие моменты, чтобы вырвать победу, но счет закономерен.

    Неназначенный пенальти? Если игрок бьет по воротам и попадает в руку, которая в неестественном положении, я думаю, это пенальти.

    У «Динамо» не стало больше прорывов после ухода Каборе с поля. Убрал его, потому что у Шарля была карточка, он не сыграет в следующем матче. Уткин постоянно тренируется с основой, хорошо себя проявляет. С его непосредственным участием прошла голевая атака», – сказал Мусаев.

    В одном из эпизодов матча мяч после удара хавбека «Краснодара» Дмитрия Стоцкого попал в руку защитнику «Динамо» Роману Евгеньеву. Главным арбитром игры был Евгений Турбин.

    Прогнозы Генича

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