«Зенит» забил 5 голов «Анжи» и лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом

В 23-м туре премьер-лиги «Зенит» разгромил «Анжи» (5:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит» лидирует в чемпионате, на 6 очков опережая «Локомотив» и «Краснодар».
- Дата проведения
- 14 апреля, 16.30, «Газпром Арена»
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Зенит –
Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Оздоев, Мак (Ригони, 71), Барриос (Нобоа, 86), Азмун, Дзюба (Мусаев, 86), Дриусси.
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Анжи –
Дюпин, Калошин, Удалый, Гапон, Ондуа, Кулик, Гиголаев (Маркелов, 72), Кацаев (Закиров, 66), Понсе, Иванченко (Долгов, 65), Ахъядов.
- Предупреждение:
- Ондуа (79).