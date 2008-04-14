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    «Зенит» забил 5 голов «Анжи» и лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом

    Теги Зенит премьер-лига Россия Анжи Футбол

    В 23-м туре премьер-лиги «Зенит» разгромил «Анжи» (5:0).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    «Зенит» лидирует в чемпионате, на 6 очков опережая «Локомотив» и «Краснодар».

    Зенит – Анжи 5:0 (2:0, 3:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 16.30, «Газпром Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 2 Азмун, 2:0 – Иванович, 3:0 – 83 Ригони, 4:0 – 88 Дриусси, 5:0 – 89 Дриусси.
    ЗенитЛунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков, Оздоев, Мак (Ригони, 71), Барриос (Нобоа, 86), Азмун, Дзюба (Мусаев, 86), Дриусси.
    АнжиДюпин, Калошин, Удалый, Гапон, Ондуа, Кулик, Гиголаев (Маркелов, 72), Кацаев (Закиров, 66), Понсе, Иванченко (Долгов, 65), Ахъядов.
    Предупреждение:
    Ондуа (79).

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