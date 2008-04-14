«Зенит» забил 5 голов «Анжи» и лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом

В 23-м туре премьер-лиги «Зенит» разгромил «Анжи» (5:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» лидирует в чемпионате, на 6 очков опережая «Локомотив» и «Краснодар».

Таблица премьер-лиги

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