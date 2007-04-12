Месси, Суарес, Ракитич, Роберто и Пике не попали в заявку «Барсы» на матч с «Уэской». Во вторник игра с «МЮ» в ЛЧ

«Барселона» объявила состав для подготовки к матчу 32-го тура с «Уэской».

В заявку на эту встречу не попали , Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Луис Суарес, Лионель Месси и Серджи Роберто.

Сообщается, что Ракитич пропустит матч из-за простуды, у Роберто перегружена икроножная мышца.

Заявка «Барселоны»: Марк-Андре тер Стеген, Нелсон Семеду, Жан-Клер Тодибо, , Артур, Усман Дембеле, Яспер Силлессен, Малком, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, , Карлес Аленья, Самюэль Умтити, Рикард Пуч, Абель Руис, Мусса Ваге.

Матч «Уэска» – состоится завтра, 13 апреля. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Во вторник, 16 апреля, у каталонского клуба ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов с (первая встреча – 1:0).