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    Месси, Суарес, Ракитич, Роберто и Пике не попали в заявку «Барсы» на матч с «Уэской». Во вторник игра с «МЮ» в ЛЧ

    Теги Манчестер Юнайтед Кевин-Принс Боатенг Барселона Лионель Месси Жерар Пике Ла Лига Лига чемпионов травмы Артуро Видаль Иван Ракитич Луис Суарес Филиппе Коутиньо Серджи Бускетс Жорди Альба Уэска Яспер Силлессен Серджи Роберто Самюэль Умтити Джейсон Мурильо Нелсон Семеду Клеман Лангле Малком Карлес Аленья Мусса Ваге Артур Усман Дембеле Абель Руис Рикард Пуч Жан-Клер Тодибо Футбол

    «Барселона» объявила состав для подготовки к матчу 32-го тура Ла Лиги с «Уэской». 

    В заявку на эту встречу не попали Жерар Пике, Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Луис Суарес, Лионель Месси и Серджи Роберто.

    Сообщается, что Ракитич пропустит матч из-за простуды, у Роберто перегружена икроножная мышца. 

    Заявка «Барселоны»: Марк-Андре тер Стеген, Нелсон Семеду, Жан-Клер Тодибо, Филиппе Коутиньо, Артур, Усман Дембеле, Яспер Силлессен, Малком, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Самюэль Умтити, Рикард Пуч, Абель Руис, Мусса Ваге.

    Матч «Уэска» – «Барселона» состоится завтра, 13 апреля. Начало – в 17:15 по московскому времени. 

    Во вторник, 16 апреля, у каталонского клуба ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (первая встреча – 1:0). 

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