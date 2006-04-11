Cadena Cope: Диего Косту дисквалифицируют на 8 матчей за оскорбление судьи

Стал известен срок наказания для форварда «Атлетико» Диего Косты за удаление в матче с «Барселоной» (0:2).

Дисциплинарный комитет лиги дисквалифицирует нападающего на 8 игр – на 4 за оскорбление арбитра и еще на 4 – за то, что Коста хватал судью рукой, сообщает радиостанция Cadena Cope.

Официально об этом объявят в ближайшее время.

Таким образом, Коста пропустит остаток сезона, поскольку до конца чемпионата Испании осталось семь туров.

вправе подать апелляцию на решение Дисциплинарного комитета.

Судья об удалении Косты: «Он кричал мне: «Срал я на твою мать-шлюху»