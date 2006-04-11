Cadena Cope: Диего Косту дисквалифицируют на 8 матчей за оскорбление судьи

Стал известен срок наказания для форварда «Атлетико» Диего Косты за удаление в матче Ла Лиги с «Барселоной» (0:2).
Дисциплинарный комитет лиги дисквалифицирует нападающего на 8 игр – на 4 за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано и еще на 4 – за то, что Коста хватал судью рукой, сообщает радиостанция Cadena Cope.
Официально об этом объявят в ближайшее время.
Таким образом, Коста пропустит остаток сезона, поскольку до конца чемпионата Испании осталось семь туров.
«Атлетико» вправе подать апелляцию на решение Дисциплинарного комитета.
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