«МЮ» – «Барселона»: Месси забьет в седьмом матче подряд?





Уже сегодня в ¼ Лиги чемпионов «МЮ» сыграет против «Барселоны». Фаворитом встречи, по мнению букмекерской компании «Фонбет», является каталонский клуб, на победу которого можно поставить по коэффициенту 2.00. Сможет ли Сульшер снова всех удивить, обыграв своего соперника в ЛЧ?

В Лиге чемпионов статистика за «Барселону»: каталонцы выиграли две последних встречи у манкунианцев. И сейчас главный вопрос, который волнует Сульшера: как остановить Месси? Лео забил в 6 последних матчах за клуб, а у «МЮ» серьезные проблемы в обороне: проиграли 3 из 4 последних матчей, пропустив по 2 мяча.

Ставить на гол Месси – выгодно. Вероятность этого события оценивается коэффициентом 1.95. Знаете, как закончится матч? Спрогнозируйте исход – получите 500 рублей бесплатно!