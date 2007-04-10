🎧 Натурализация: почему это нормально, а сборные когда-нибудь исчезнут. Новый выпуск подкаста «Извините, пирожки»!

Расизм, патриотизм, идиотизм футбольных чиновников, необходимость играть в местном чемпионате и учить историю партии, а также личное мнение Павла Погребняка – все это препятствия на пути натурализации футболистов. Однако Иван Калашников и Митя Кожурин считают этот процесс естественным и неизбежным.
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