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    🎧 Натурализация: почему это нормально, а сборные когда-нибудь исчезнут. Новый выпуск подкаста «Извините, пирожки»!

    Теги Атлетико Диего Коста Люка Эрнандес Подкасты Футбол

    Расизм, патриотизм, идиотизм футбольных чиновников, необходимость играть в местном чемпионате и учить историю партии, а также личное мнение Павла Погребняка – все это препятствия на пути натурализации футболистов. Однако Иван Калашников и Митя Кожурин считают этот процесс естественным и неизбежным.

    Темы выпуска:

    1:33 Чаще всего про натурализацию почему-то пишут по-русски

    5:23 Суперзвезды прошлого играли за три-четыре сборные за карьеру

    14:51 Для натурализации в Китае надо знать слова гимна и историю компартии

    17:13 Наемный тренер сборной Катара против местных футболистов!

    20:50 Испания легко приняла Диего Косту, а вот в Бразилии бомбануло

    24:32 Германия построила великую систему подготовки игроков после неудачной натурализации

    29:47 Натурализация наоборот: мог бы Клюйверт играть за Суринам?

    37:30 Люка Эрнандес не попал в сборную своей мечты, зато стал чемпионом мира

    47:10 Футбол национальных сборных умирает? И при чем тут Кирилл Набабкин?

    50:42 Митя против стереотипов и фильма «Брат-2»

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