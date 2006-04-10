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    Пеп Гвардиола: «Ман Сити» контролировал игру. Результат не лучший, но год назад был еще хуже»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов Тоттенхэм Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

    «Мы провели невероятный матч, дали создать сопернику очень мало моментов. Мы контролировали игру, заставляли соперника много бегать.

    У меня нет ощущения, что мы играли плохо, во втором тайме мы действовали особенно здорово. Это не лучший результат, но в прошлом году он был еще хуже.

    Решение оставить де Брюйне в запасе было тактическим. Я решил сыграть с двумя опорными полузащитниками. Дело не в форме.

    Я знаю, Кевину тяжело. Но у нас еще ответная игра, мы с ним это обсудили. У нас 180 минут, мы хотели забить, но не смогли. Выглядит все сложно, но мы попытаемся.

    0:1 иногда лучше, чем 0:0, потому что ты точно знаешь, что должен сделать. Возможно, пересмотрев игру, я поменяю мнение, но мне кажется, что мы играли хорошо», – сказал Гвардиола.

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