Пеп Гвардиола: «Ман Сити» контролировал игру. Результат не лучший, но год назад был еще хуже»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Мы провели невероятный матч, дали создать сопернику очень мало моментов. Мы контролировали игру, заставляли соперника много бегать.

У меня нет ощущения, что мы играли плохо, во втором тайме мы действовали особенно здорово. Это не лучший результат, но в прошлом году он был еще хуже.

Решение оставить де Брюйне в запасе было тактическим. Я решил сыграть с двумя опорными полузащитниками. Дело не в форме.

Я знаю, Кевину тяжело. Но у нас еще ответная игра, мы с ним это обсудили. У нас 180 минут, мы хотели забить, но не смогли. Выглядит все сложно, но мы попытаемся.

0:1 иногда лучше, чем 0:0, потому что ты точно знаешь, что должен сделать. Возможно, пересмотрев игру, я поменяю мнение, но мне кажется, что мы играли хорошо», – сказал Гвардиола.