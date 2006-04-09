Манджукича не накажут за удар ногой Романьоли

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич избежал наказания за удар ногой защитника «Милана» Алессио Романьоли в матче 31-го тура серии А (2:1).

Хорват ударил ногой соперника на 87-й минуте в неигровом эпизоде, мяч находился в другой части поля.

Однако дисциплинарный комитет посчитал, что в действиях Манджукича не было грубости.

Кроме того, координатор судей серии А Никола Риццоли заявил, что главный арбитр матча Микаэль Фаббри не будет отстранен, несмотря на ошибку с неназначенным пенальти в ворота туринцев за игру рукой Алекса Сандро.

Фото: кадр из трансляции