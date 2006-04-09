Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Манджукича не накажут за удар ногой Романьоли

    Теги Милан Ювентус серия А Италия судьи фото Марио Манджукич Никола Риццоли Микаэль Фаббри Алессио Романьоли Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич избежал наказания за удар ногой защитника «Милана» Алессио Романьоли в матче 31-го тура серии А (2:1).

    Хорват ударил ногой соперника на 87-й минуте в неигровом эпизоде, мяч находился в другой части поля.

    Однако дисциплинарный комитет посчитал, что в действиях Манджукича не было грубости.

    Кроме того, координатор судей серии А Никола Риццоли заявил, что главный арбитр матча Микаэль Фаббри не будет отстранен, несмотря на ошибку с неназначенным пенальти в ворота туринцев за игру рукой Алекса Сандро.

    Фото: кадр из трансляции

    Не забудь собрать команду и выиграть полет в Европу, а также другие призы!

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей