«Зенит» заплатил за Азмуна 10 млн евро, «Рубин» получит 20% от последующей суммы трансфера

Стали известны детали трансфера форварда Сердара Азмуна из «Рубина» в этой зимой.

По информации «Бизнес Online», переход Азмуна обошелся «Зениту» в 10 миллионов евро двумя траншами – по 5 млн. Первый был выплачен в декабре, второй будет переведен в мае.

Изначально стороны могли договориться на 15 миллионов, однако вместо этого в трансферное соглашение включили опцию о 20% от суммы последующей продажи.

Зарплата Азмуна в Петербурге выросла вдвое по сравнению с зарплатой в «Рубине» – до 3 миллионов евро в год.

Все о трансфере Азмуна: «Зенит» заплатил 10 млн евро, «Рубин» получит 20% от перепродажи, зарплата – около 3 млн евро