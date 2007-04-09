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    «Зенит» заплатил за Азмуна 10 млн евро, «Рубин» получит 20% от последующей суммы трансфера

    Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Сердар Азмун Футбол

    Стали известны детали трансфера форварда Сердара Азмуна из «Рубина» в «Зенит» этой зимой.

    По информации «Бизнес Online», переход Азмуна обошелся «Зениту» в 10 миллионов евро двумя траншами – по 5 млн. Первый был выплачен в декабре, второй будет переведен «Рубину» в мае.

    Изначально стороны могли договориться на 15 миллионов, однако вместо этого в трансферное соглашение включили опцию о 20% от суммы последующей продажи.

    Зарплата Азмуна в Петербурге выросла вдвое по сравнению с зарплатой в «Рубине» – до 3 миллионов евро в год.

    Все о трансфере Азмуна: «Зенит» заплатил 10 млн евро, «Рубин» получит 20% от перепродажи, зарплата – около 3 млн евро

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