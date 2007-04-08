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    Тимур Дагуев: «Предлагали Пионтека «Локомотиву» за 4 млн евро, но им он был не интересен»

    Теги Локомотив Милан премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Невен Суботич Краснодар Илья Геркус Кшиштоф Пионтек Эрик Штоффельсхаус Футбол

    Бывший комментатор НТВ+ Тимур Дагуев, который работает спортивным директором датского клуба «Фремад Амагер», рассказал о своей скаутской деятельности и сообщил, что форвард «Милана» Кшиштоф Пионтек мог перейти в «Локомотив».

    – У каждого скаута есть история, как он предлагал клубу никому неизвестного футболиста, который впоследствии стал звездой. Расскажи свою.

    – Пьянтек, как говорят в Италии. Мы предлагали его летом за 4 миллиона евро, но «Локомотив» сказал, что им не интересен этот игрок. Когда я написал об этом, со мной попытался поспорить Илья Леонидович Геркус, но дальше понял, что не стоит этого делать. Есть и доказательства, и переписки, но сейчас это не столь важно. На самом деле, я не хотел никого упрекнуть. Таких историй миллион в футболе. И мадридский «Реал» может от кого-то отказаться, а дальше футболист заиграет.

    – Против перехода выступил Семин?

    – Точно не Юрий Палыч. Видимо, Штоффельсхаус [бывший спортивный директор «Локомотива»]. По крайней мере, я общался с ним. Не думаю, что от него информация могла поступать Палычу.

    – Про поляка ты писал в твиттер. Расскажи менее известную историю.

    – Могу рассказать, как клуб не захотел покупать, и я это не понял: Суботич из «Боруссии» в «Краснодар». Им как раз нужен был защитник после ухода Гранквиста. «Краснодар» мог закрыть сделку в последний день трансферного окна, но в последний момент передумал. В итоге он перешел в «Сент-Этьен» и начал здорово играть.

    – За сколько ты предлагал его «Краснодару»?

    – Свободным агентом, зарплата в районе 2,5 миллиона евро в год, – сказал Дагуев в интервью блогеру Sports.ru Валерию Самсонову. 

    Помните Тимура Дагуева с НТВ+? Теперь он работает спортивным директором в Дании и подписывает воспитанников «Барселоны» 

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