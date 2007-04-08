Тимур Дагуев: «Предлагали Пионтека «Локомотиву» за 4 млн евро, но им он был не интересен»

Бывший комментатор НТВ+ Тимур Дагуев, который работает спортивным директором датского клуба «Фремад Амагер», рассказал о своей скаутской деятельности и сообщил, что форвард «Милана» Кшиштоф Пионтек мог перейти в .

– У каждого скаута есть история, как он предлагал клубу никому неизвестного футболиста, который впоследствии стал звездой. Расскажи свою.

– Пьянтек, как говорят в Италии. Мы предлагали его летом за 4 миллиона евро, но «Локомотив» сказал, что им не интересен этот игрок. Когда я написал об этом, со мной попытался поспорить Илья Леонидович Геркус, но дальше понял, что не стоит этого делать. Есть и доказательства, и переписки, но сейчас это не столь важно. На самом деле, я не хотел никого упрекнуть. Таких историй миллион в футболе. И мадридский может от кого-то отказаться, а дальше футболист заиграет.

– Против перехода выступил Семин?

– Точно не Юрий Палыч. Видимо, Штоффельсхаус [бывший спортивный директор «Локомотива»]. По крайней мере, я общался с ним. Не думаю, что от него информация могла поступать Палычу.

– Про поляка ты писал в твиттер. Расскажи менее известную историю.

– Могу рассказать, как клуб не захотел покупать, и я это не понял: Суботич из в «Краснодар». Им как раз нужен был защитник после ухода Гранквиста. мог закрыть сделку в последний день трансферного окна, но в последний момент передумал. В итоге он перешел в и начал здорово играть.

– За сколько ты предлагал его «Краснодару»?

– Свободным агентом, зарплата в районе 2,5 миллиона евро в год, – сказал Дагуев в интервью блогеру Sports.ru Валерию Самсонову.

Помните Тимура Дагуева с НТВ+? Теперь он работает спортивным директором в Дании и подписывает воспитанников «Барселоны»