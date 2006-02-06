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    «БИЗНЕС Online»: Карадениз хочет взыскать с «Рубина» через РФС долг 64 млн рублей

    Теги Рубин Олег Кузьмин Сергей Рыжиков премьер-лига Россия бизнес РФС Гекдениз Карадениз Футбол

    РФС до конца недели рассмотрит жалобу бывшего полузащитника Гекдениза Карадениза в адрес «Рубина».

    39-летний турок, завершивший в мае 2018-го игровую карьеру, требует от казанского клуба выплаты задолженности в размере 64 миллионов рублей.

    По данным «БИЗНЕС Online», речь идет о зарплате за половину марта, апрель и май прошлого года.

    Сообщается, что в «Рубине» Карадениз получал 250 тысяч евро в месяц. При этом чистый долг клуба в пересчете на российскую валюту составляет 58  567 316 рубля. Карадениз также требует выплатить проценты – 4 997 121 рубль.

    Кроме того, казанцы с этой зарплаты обязаны уплатить подоходный налог и отчисления в государственные фонды. С учетом этого «Рубину», чтобы рассчитаться, нужно заплатить 85 млн.

    По словам Яшара Озджана, переводчика Карадениза, бывшие игроки «Рубина» Сергей Рыжиков и Олег Кузьмин якобы сказали ему, что перед ними долги по зарплате «Рубин» погасил. Это возмутило турка, и он потребовал у руководства клуба рассчитаться и с ним.

    Карадениз выступал за казанский клуб с 2008 года.

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