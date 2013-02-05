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    «Арсенал» выделит на летние трансферы 45 млн фунтов

    Теги премьер-лига Англия Арсенал Футбол

    Руководство «Арсенала» готово выделить главному тренеру Унаи Эмери 45 миллионов фунтов на трансферы летом.

    По информации Daily Mail, лондонский клуб по итогам 2018 года получил прибыль в размере 56,5 миллиона. Финансовые ограничения в покупках связаны с рекордными для клуба трансферами Месута Озила, Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга.

    Зарплатная ведомость «Арсенала» в данный момент составляет 210 миллионов фунтов. Среди самых высокооплачиваемых игроков Озил (350 тысяч фунтов в неделю), Обамеянг (200 тысяч фунтов в неделю), Генрих Мхитарян (160 тысяч), Ляказетт (140 тысяч).

    Унаи Эмери: «Сейчас мы не можем покупать игроков. Летом все должно измениться»

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