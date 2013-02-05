«Арсенал» выделит на летние трансферы 45 млн фунтов

Руководство «Арсенала» готово выделить главному тренеру Унаи Эмери 45 миллионов фунтов на трансферы летом.

По информации Daily Mail, лондонский клуб по итогам 2018 года получил прибыль в размере 56,5 миллиона. Финансовые ограничения в покупках связаны с рекордными для клуба трансферами Месута Озила, Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Зарплатная ведомость «Арсенала» в данный момент составляет 210 миллионов фунтов. Среди самых высокооплачиваемых игроков Озил (350 тысяч фунтов в неделю), Обамеянг (200 тысяч фунтов в неделю), Генрих Мхитарян (160 тысяч), Ляказетт (140 тысяч).

Унаи Эмери: «Сейчас мы не можем покупать игроков. Летом все должно измениться»