Де Лигт хочет перейти в «Барселону» вслед за де Йонгом

Защитник Маттейс де Лигт может оказаться в «Барселоне».

Капитан амстердамской команды, как сообщает Mundo Deportivo, хочет перейти в каталонский клуб вслед за партнером по «Аяксу» Френки де Йонгом, чей трансфер уже согласован.

Де Лигт не будет принимать решения по своему будущему (у него есть предложения от других топ-клубов), пока не дождется предложения от «Барселоны».

«Барса» знает о желании 19-летнего голландца и изучает варианты потенциального трансфера. Сделка по де Лигту обойдется «Барселоне» примерно в том же диапазоне, что и по де Йонгу – 75 миллионов евро и 11 миллионов в качестве бонусов.

Подробную статистику де Лигта можно изучить здесь.