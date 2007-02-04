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    Сульшер прилетел на матч «ПСЖ». Игра с «Лестером» закончилась 4 часа назад

    Теги Лион ПСЖ Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов Лестер Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отправился во Францию сразу после матча с «Лестером» (1:0).

    Норвежец специально пришел на послематчевую пресс-конференцию пораньше, чтобы успеть на игру «ПСЖ» с «Лионом» и вживую посмотреть на парижскую команду. 

    Сульшер покинул стадион через 20 минут после окончания матча (игра завершилась около 19 часов по московскому времени). Матч парижан с лионцами начинается в 23:00 по Москве.

    «Манчестер Юнайтед» предстоит встретиться с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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