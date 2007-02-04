Сульшер прилетел на матч «ПСЖ». Игра с «Лестером» закончилась 4 часа назад

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отправился во Францию сразу после матча с «Лестером» (1:0).
Норвежец специально пришел на послематчевую пресс-конференцию пораньше, чтобы успеть на игру «ПСЖ» с «Лионом» и вживую посмотреть на парижскую команду.
Сульшер покинул стадион через 20 минут после окончания матча (игра завершилась около 19 часов по московскому времени). Матч парижан с лионцами начинается в 23:00 по Москве.
«Манчестер Юнайтед» предстоит встретиться с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.