Сульшер прилетел на матч «ПСЖ». Игра с «Лестером» закончилась 4 часа назад

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер отправился во Францию сразу после матча с (1:0).

Норвежец специально пришел на послематчевую пресс-конференцию пораньше, чтобы успеть на игру с «Лионом» и вживую посмотреть на парижскую команду.

Сульшер покинул стадион через 20 минут после окончания матча (игра завершилась около 19 часов по московскому времени). Матч парижан с лионцами начинается в 23:00 по Москве.

«Манчестер Юнайтед» предстоит встретиться с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.