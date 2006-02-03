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    Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» опережал нас на 7 очков, а теперь всего на 2»

    Теги Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Арсеналом» (3:1).

    «Я понимаю давление, давление, которое оказывается на нас, чтобы мы побеждали. После матча в Ньюкасле «Ливерпуль» опережал нас на семь очков, а сейчас осталось всего два.

    Конечно, им еще играть завтра, у них команда высокого уровня. Но и «Вест Хэм» приличный соперник. Завтра нам нужно начинать все с начала и думать об «Эвертоне» и потом – о «Челси». Нас ждет тяжелая неделя, мы будем идти от игры к игре.

    Важно понимать, что нам нужно для того, чтобы побеждать и показывать свою лучшую игру в течение 90 минут. Мы хорошо смотримся, когда делаем то, что должны делать. Я не сомневался в этом ни разу за три года, что я здесь», – сказал Гвардиола.

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