Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» опережал нас на 7 очков, а теперь всего на 2»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о победе над (3:1).

«Я понимаю давление, давление, которое оказывается на нас, чтобы мы побеждали. После матча в Ньюкасле опережал нас на семь очков, а сейчас осталось всего два.

Конечно, им еще играть завтра, у них команда высокого уровня. Но и «Вест Хэм» приличный соперник. Завтра нам нужно начинать все с начала и думать об «Эвертоне» и потом – о . Нас ждет тяжелая неделя, мы будем идти от игры к игре.

Важно понимать, что нам нужно для того, чтобы побеждать и показывать свою лучшую игру в течение 90 минут. Мы хорошо смотримся, когда делаем то, что должны делать. Я не сомневался в этом ни разу за три года, что я здесь», – сказал Гвардиола.