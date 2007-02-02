Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Маурицио Сарри: «Пытаюсь изменить психологию игроков «Челси». Хочу контролировать игру»

    Теги Челси премьер-лига Англия Маурицио Сарри Футбол

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался в преддверии матча АПЛ с «Хаддерсфилдом».

    «У нас есть проблемы с голами, и мы работаем над этим. Причина в том, что в матче с «Борнмутом» четыре-пять футболистов играли спиной к чужим воротам. Нам нужно идти туда, чтобы получить мяч, нужно получать мяч на скорости, не спиной к воротам, поэтому нам нужно улучшить этот момент.

    Но это не большая проблема – это тактическая проблема, и мне очень приятно, когда я могу поговорить со своими игроками о тактических проблемах. Мне не нравится, когда приходится говорить о психологических проблемах.

    Они привыкли играть на контратаках. Теперь мы должны поменять это, но это длинный путь. Я пытаюсь изменить психологию. Я хочу контролировать игру. Хочу забивать голы и видеть правильную реакцию, когда мы пропускаем. Мы контролировали матч [с «Борнмутом» 0:4] на протяжении 45 минут, а затем в первые пару минут второго тайма пропустили гол.

    Как я говорил на пресс-конференции после матча с «Борнмутом», в первую очередь мы должны извиниться, потому что это была катастрофа, так что я прекрасно понимаю болельщиков.

    Сейчас им нужно сохранять терпение вместе с нами, потому что мы стараемся сделать что-то важное, и это непросто. Нам нужно работать, нам нужно прибавлять», – сказал Сарри.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей