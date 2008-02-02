«Зенит» внес в заявку на плей-офф Лиги Европы Ракицкого, Барриоса и Кокорина. Мевли, Жиркова и Ригони нет в списке

«Зенит» направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы.
В список «А» вошли 24 футболиста:
вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев;
защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий;
полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани;
нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.
В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Фенербахче».
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