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    «Зенит» внес в заявку на плей-офф Лиги Европы Ракицкого, Барриоса и Кокорина. Мевли, Жиркова и Ригони нет в списке

    Теги Зенит Лига Европы Александр Кокорин Ярослав Ракицкий Вильмар Барриос Футбол

    «Зенит» направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы.

    В список «А» вошли 24 футболиста:

    вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев;

    защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий;

    полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани;

    нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

    В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Фенербахче».

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