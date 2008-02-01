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    Антонио Конте: «Осенью «Реал» был как горячая картошка, я предпочел отказаться от работы»

    Теги Интер Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Антонио Конте Футбол

    Тренер Антонио Конте рассказал, почему отказался возглавить «Реал» в октябре 2018 года.

    «На тот момент «Реале» был как горячая картошка. Я посчитал, что лучше отказаться.

    Шансы на сотрудничество были, но я не люблю приходить в середине сезона, предпочитаю начинать работу в начале сезона.

    Что касается будущего, то до лета вы точно меня нигде не увидите. Люди много говорят о моем приходе в «Интер», но это просто спекуляции.

    Пока у меня не было никаких предложений. Я буду спокойно решать вопрос о своем будущем», – рассказал Конте в интервью La Gazzetta dello Sport.

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