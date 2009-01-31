Зе Луиш: «Пусть те, кому не нравится моя реализация, выйдут и сделают лучше»

Нападающий Зе Луиш рассказал о том, как относится к критике в свой адрес.

– Со стороны кажется, что именно вам больше подходит быстрый силовой футбол. Как играется при новой тактике?

– Футболисты адаптируются под разные стили. Нельзя зацикливаться на какой-то одной тактике, ведь у каждого тренера своя философия. Этот стиль мне тоже нравится. Тренер доверяет, я понимаю, что он от меня хочет, так что проблем нет. Новый футбол «Спартака» мне подходит.

– Кто в «Спартаке» главная звезда после ухода Промеса?

– Нет такого. Лично я никогда себя не чувствовал звездой. Просто делаю свою работу. Приятно, что работа дает результаты, ее признают. Но – это не про звездность, а про труд.

– В чем прибавили за эти годы в «Спартаке»?

– Я вырос как игрок и как личность. Научился контролировать свои эмоции. Теперь концентрируюсь только на том, что действительно важно.

– Считается, что Зе Луиш хорош во всем, кроме реализации. И если бы Зе все реализовывал, он бы уже играл в . Что думаете?

– О, критиковать все любят. Ну, пусть те, кому не нравится моя реализация, выйдут и сделают лучше… На самом деле нормально отношусь к критике. И прекрасно понимаю, над чем надо работать.

– Стать лучшим бомбардиром чемпионата России – хорошая мотивация?

– О да! Это отличная мотивация. И я ставлю перед собой такую задачу – стать лучшим бомбардиром чемпионата. Ведь если ты стал лучшим, значит, уже помог своей команде. Тот случай, когда личная мотивация не мешает командной, а наоборот – помогает, – сказал Зе Луиш.