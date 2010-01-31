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    Абель Эрнандес: «В моей среде это естественно, когда у мужчин в ушах серьги. Никто не думает, что с ними что-то не так»

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия светская хроника Абель Эрнандес Паулино Гранеро Марио Фернандес Хердюр Магнуссон Родриго Бекао Такума Нисимура стиль Футбол

    Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал об отношениях с партнерами по команде.

    - Сейчас в команде много шуток: блондина Магнуссона зовут Магой, Паулино бросают в бассейн, Бекао на день рождения и вовсе хотели обмазать куриными яйцами и мукой, как это принято в Бразилии. Какая шутка зацепила тебя больше всего?

    – Самое забавное – бросить Паулино в джакузи со льдом. Нет ничего лучше этого, потому что он каждый день заставляет нас работать на максимуме возможностей.

    Мы уже в полном изнеможении от этих нагрузок. Так что это совершенно точно не последнее купание Гранеро. Я в этом абсолютно уверен.

    - Ты носишь украшения в ушах. По этому поводу не было шуток? К примеру, от Игоря Акинфеева – он человек очень правильный, консервативный, настоящий капитан…

    – Спасибо, что предупредили! Теперь, когда Игорь пошутит, у меня уже будет заготовлен ответ.

    На самом деле мы все происходим из разных культур. В моей среде это естественная вещь: мужчины носят в ушах серьги, и никто не думает, что с ними что-то не так.

    Я уважаю другие культуры, своим поведением никого не задеваю. Считаю, что и мой внешний вид особо не должен заботить окружающих.

    - Давай обрисуем болельщикам ситуацию: за обедом и ужином ты сидишь за одним столом с Бекао, Марио и, что особенно интересно, Нисимурой. Как вы разговариваете? На поле у футболистов есть отмазка, мол, общаемся на языке футбола. Но в ресторане она не прокатывает…

    – Издалека, наверное, всем кажется, что вот сидит эта четверка и общается легко и непринужденно, у них полноценный диалог и стопроцентное взаимопонимание.

    На самом деле это не совсем так. Такуме пока сложно понимать нас, поэтому мы используем и английские слова, и испанские, и даже иногда португальские.

    Японцу непросто выучить португальский, но какие-то отдельные слова Такума уже понимает. Когда мы их произносим, по нему это сразу видно.

    А если совсем ничего не получается, на помощь приходит Родриго. Он у нас полиглот, даже по-японски уже несколько слов знает, – сказал Эрнандес.

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