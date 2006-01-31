Феллайни переходит в «Шаньдун Лунэн»

Полузащитник Маруан Феллайни выложил фотографию из аэропорта перед вылетом в Китай.

«Погнали», – подписано фото.

По информации BBC, игрок согласовал контракт с «Шаньдун Лунэн», занимающим 3-е место в чемпионате Китая.

Как сообщает Sky Sports, 31-летний бельгиец уже прошел медосмотр для нового клуба, после оформления всех бумаг о сделке будет объявлено официально.

Сумма трансфера составит около 10 миллионов фунтов, Феллайни подпишет с китайским клубом 3-летний контракт.

Фото: инстаграм