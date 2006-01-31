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    Феллайни переходит в «Шаньдун Лунэн»

    Теги Манчестер Юнайтед возможные трансферы фото высшая лига Китай Маруан Феллайни Шаньдун Лунэн Футбол

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни выложил фотографию из аэропорта перед вылетом в Китай.

    «Погнали», – подписано фото.

    По информации BBC, игрок согласовал контракт с «Шаньдун Лунэн», занимающим 3-е место в чемпионате Китая.

    Как сообщает Sky Sports, 31-летний бельгиец уже прошел медосмотр для нового клуба, после оформления всех бумаг о сделке будет объявлено официально.

    Сумма трансфера составит около 10 миллионов фунтов, Феллайни подпишет с китайским клубом 3-летний контракт.

    Фото: инстаграм Маруана Феллайни

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