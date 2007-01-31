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    Клопп о ничьей с «Лестером»: «Из-за снега мяч плохо катился по полю. За фол на Кейта нужно было давать пенальти»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Лестер Рикарду Перейра Наби Кейта Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча АПЛ с «Лестером» (1:1).

    «Вы видели, что [из-за снега] мяч плохо катился по полю. Если в таких условиях владеть мячом 70-80% времени, то это крайне некомфортно. Только и думаешь, как не упустить мяч, сегодня так и было.

    Думаю, все согласятся, что [в эпизоде c Перейрой и Кейта], пожалуй, нужно было давать пенальти. Не знаю, почему его не поставили.

    У нас стало на одно очко больше – это, конечно, не то, что мы хотели, но все по-прежнему прекрасно», – сказал Клопп.

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