Клопп о ничьей с «Лестером»: «Из-за снега мяч плохо катился по полю. За фол на Кейта нужно было давать пенальти»

Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги матча АПЛ с «Лестером» (1:1).

«Вы видели, что [из-за снега] мяч плохо катился по полю. Если в таких условиях владеть мячом 70-80% времени, то это крайне некомфортно. Только и думаешь, как не упустить мяч, сегодня так и было.

Думаю, все согласятся, что [в эпизоде c Перейрой и Кейта], пожалуй, нужно было давать пенальти. Не знаю, почему его не поставили.

У нас стало на одно очко больше – это, конечно, не то, что мы хотели, но все по-прежнему прекрасно», – сказал Клопп.