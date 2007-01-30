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    «Бавария» собирается летом потратить 255 млн евро на новых игроков

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    «Бавария» намерена усилить состав в летнее трансферное окно.

    Мюнхенский клуб готов потратить 255 миллионов евро на летние трансферы, сообщает SportBild.

    В числе кандидатов на усиление команды издание называет защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса, хавбека «Челси» Каллума Хадсона-Одои, полузащитника «Байера» Кая Хавертца и форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.

    Bild утверждает, что «Бавария» готова отпустить летом одного из защитников – Джерома Боатенга или Матса Хуммельса.

    Если трансфер Эрнандеса из «Атлетико» сорвется, мюнхенцы попробуют подписать защитника Марио Эрмосо из «Эспаньола».

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