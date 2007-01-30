«Бавария» собирается летом потратить 255 млн евро на новых игроков

намерена усилить состав в летнее трансферное окно.

Мюнхенский клуб готов потратить 255 миллионов евро на летние трансферы, сообщает SportBild.

В числе кандидатов на усиление команды издание называет защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса, хавбека Каллума Хадсона-Одои, полузащитника «Байера» Кая Хавертца и форварда Тимо Вернера.

Bild утверждает, что «Бавария» готова отпустить летом одного из защитников – или Матса Хуммельса.

Если трансфер Эрнандеса из сорвется, мюнхенцы попробуют подписать защитника Марио Эрмосо из «Эспаньола».