«Бавария» собирается летом потратить 255 млн евро на новых игроков

«Бавария» намерена усилить состав в летнее трансферное окно.
Мюнхенский клуб готов потратить 255 миллионов евро на летние трансферы, сообщает SportBild.
В числе кандидатов на усиление команды издание называет защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса, хавбека «Челси» Каллума Хадсона-Одои, полузащитника «Байера» Кая Хавертца и форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.
Bild утверждает, что «Бавария» готова отпустить летом одного из защитников – Джерома Боатенга или Матса Хуммельса.
Если трансфер Эрнандеса из «Атлетико» сорвется, мюнхенцы попробуют подписать защитника Марио Эрмосо из «Эспаньола».