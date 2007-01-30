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    «Локомотив» продлил контракты с Антоном Миранчуком и тремя игроками молодежки

    Теги Локомотив премьер-лига Россия фото Антон Миранчук Никита Дорофеев Даниил Куликов Алексей Миронов Футбол

    «Локомотив» объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами.

    Полузащитник Антон Миранчук подписал новое соглашение до лета 2021 года.

    Хавбеки Алексей Миронов, Даниил Куликов и Никита Дорофеев продлили контракты до конца 2022 года. Миронов – капитан молодежки «Локо», на турнире в Катаре он отметился голом в ворота «Зенита».

    Из тех, кто продлил контракт, Миранчук – единственный футболист, выступающий за основную команду «Локомотива» в текущем сезоне. 

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