«Локомотив» продлил контракты с Антоном Миранчуком и тремя игроками молодежки

«Локомотив» объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами.

Полузащитник Антон Миранчук подписал новое соглашение до лета 2021 года.

Хавбеки Алексей Миронов, и Никита Дорофеев продлили контракты до конца 2022 года. Миронов – капитан молодежки «Локо», на турнире в Катаре он отметился голом в ворота «Зенита».

Из тех, кто продлил контракт, Миранчук – единственный футболист, выступающий за основную команду «Локомотива» в текущем сезоне.