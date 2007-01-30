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    Дайч о ничьей с «МЮ»: «Не знаю, откуда взялись 5 добавленных минут»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Бернли Джонатан Мосс Шон Дайч Футбол

    Главный тренер «Бернли» Шон Дайч поделился мыслями о ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    «Мы показали потрясающую игру. Мы знали, что они в хорошей форме. Мы действовали очень гибко. Мы становимся все более и более неприятным соперником, а еще мы умеем забивать.

    Смелость возвращается к команде. Большое уважение игрокам, настоящая ничья. В последнее время мы обретаем свою игру. Воля, желание и психология игроков все сильнее.

    Не знаю, откуда взялись пять минут добавленного времени. Это стало для нас головной болью, потому что завело болельщиков. К тому же, думаю, что Линделеф был в офсайде, когда Алексис Санчес бил головой. Но, как я и говорил, все было очень близко», – сказал Дайч.

    На матче работала бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом.

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