«Челси» может получить запрет на трансферы из-за контрактов с несовершеннолетними игроками

ФИФА может наказать запретом на трансферы из-за нарушения правил о переходе молодых игроков.

Организация изучает более 100 эпизодов, связанных с подписанием лондонским клубом контрактов с игроками до 18 лет.

По правилам , клуб вправе заключать контракты с иностранными игроками до 18 лет, если они осуществили трансфер, либо их родители являются эмигрантами по причинам, не связанным с футболом.

«Челси» отрицает всяческие нарушения и заявляет, что игроки были приглашены на просмотр в академию, а все соглашения были рассчитаны на краткосрочный период.

Если вина «Челси» будет доказана, то лондонцам грозит запрет на трансферы.