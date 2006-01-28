«Челси» может получить запрет на трансферы из-за контрактов с несовершеннолетними игроками

ФИФА может наказать «Челси» запретом на трансферы из-за нарушения правил о переходе молодых игроков.
Организация изучает более 100 эпизодов, связанных с подписанием лондонским клубом контрактов с игроками до 18 лет.
По правилам ФИФА, клуб вправе заключать контракты с иностранными игроками до 18 лет, если они осуществили трансфер, либо их родители являются эмигрантами по причинам, не связанным с футболом.
«Челси» отрицает всяческие нарушения и заявляет, что игроки были приглашены на просмотр в академию, а все соглашения были рассчитаны на краткосрочный период.
Если вина «Челси» будет доказана, то лондонцам грозит запрет на трансферы.
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