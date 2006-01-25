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    «Монако» выплатит Анри 10-15 млн евро за досрочное расторжение контракта

    Теги Монако Тьерри Анри лига 1 Франция бизнес Футбол

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри в ближайшее время будет уволен.

    Монегаски выплатят 41-летнему пециалисту от 10 до 15 миллионов евро за досрочное расторжение контракта, сообщает Get Football News France со ссылкой на Nice-Matin.

    Напомним, Анри работает в «Монако» с 13 октября 2018 года, 24 января он был временно отстранен от работы с командой.

    При Анри клуб из княжества провел 20 матчей во всех турнирах и выиграл лишь 5 раз (один – по пенальти в Кубке лиги), потерпев 11 поражений и четырежды сыграв вничью.

    «Монако» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, вылетел из Кубка Франции и находится в зоне вылета в чемпионате. При этом клуб пробился в полуфинал Кубка лиги.

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