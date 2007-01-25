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    Роналду могут лишить государственных наград Португалии из-за дела о неуплате налогов

    Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига политика Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может лишиться государственных наград Португалии из-за обвинений в неуплате налогов, сообщил президент страны Марселу Ребелу ди Соза.

    Роналду был награжден орденом Большого креста за заслуги перед Португалией в 2016 году после победы на чемпионате Европы. Кроме того, у него есть медаль за заслуги перед родным островом Мадейрой.

    «Закон очень прост: канцлер, который занимается орденами, должен решить, стоит ли лишить Роналду награды после произошедшего.

    Мы должны позволить тем, у кого есть нужные полномочия, решать – применим ли закон в этом случае», – сказал ди Соуза.

    Роналду заплатит штраф 18,8 млн евро и получит 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за «Реал».

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