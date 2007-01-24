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    «Чемпионат»: «Зениту» предлагали хавбека «Монако» Тилеманса, но после отстранения Анри трансфер невозможен

    Теги Зенит Монако Тьерри Анри премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Юри Тилеманс Чемпионат.com Футбол

    Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс мог продолжить карьеру в «Зените»

    По информации «Чемпионата», сегодня петербургскому клубу предложили купить 21-летнего бельгийца из-за того, что главный тренер команды Тьерри Анри отправил его в дубль.

    После того как руководство «Монако» отстранило Анри от работы с командой, переход футболиста в «Зенит» больше невозможен.

    В текущем сезоне лиги 1 Тилеманс провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу. 

    Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

    Анри отправил в резерв «Монако» ряд игроков первой команды

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