«Чемпионат»: «Зениту» предлагали хавбека «Монако» Тилеманса, но после отстранения Анри трансфер невозможен

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс мог продолжить карьеру в «Зените».
По информации «Чемпионата», сегодня петербургскому клубу предложили купить 21-летнего бельгийца из-за того, что главный тренер команды Тьерри Анри отправил его в дубль.
После того как руководство «Монако» отстранило Анри от работы с командой, переход футболиста в «Зенит» больше невозможен.
В текущем сезоне лиги 1 Тилеманс провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.