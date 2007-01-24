«Чемпионат»: «Зениту» предлагали хавбека «Монако» Тилеманса, но после отстранения Анри трансфер невозможен

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс мог продолжить карьеру в .

По информации «Чемпионата», сегодня петербургскому клубу предложили купить 21-летнего бельгийца из-за того, что главный тренер команды отправил его в дубль.

После того как руководство «Монако» отстранило Анри от работы с командой, переход футболиста в больше невозможен.

В текущем сезоне лиги 1 Тилеманс провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Анри отправил в резерв «Монако» ряд игроков первой команды