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    Станислав Черчесов: «Дефицит нападающих есть во всем мире, а не только в России»

    Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о принципах отбора нападающих в команду.

    «Дефицит нападающих есть во всем мире. Другое дело, что мы не зацикливаемся на большом, маленьком [форварде]. Это сборная, и мы ведь не раздаем здесь контракты.

    Мы берем тех, кто сегодня готов и может помочь. И опять же, [надо учитывать], с кем мы играем, когда играем. Вариант «А» должен быть, вариант «Б» должен быть.

    Сейчас сборы, карты мешаются, кто-то будет в лучшей форме, кто-то в худшей. Наша задача – внимательно наблюдать и быть объективными», – сказал Черчесов.

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