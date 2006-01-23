Станислав Черчесов: «Дефицит нападающих есть во всем мире, а не только в России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о принципах отбора нападающих в команду.

«Дефицит нападающих есть во всем мире. Другое дело, что мы не зацикливаемся на большом, маленьком [форварде]. Это сборная, и мы ведь не раздаем здесь контракты.

Мы берем тех, кто сегодня готов и может помочь. И опять же, [надо учитывать], с кем мы играем, когда играем. Вариант «А» должен быть, вариант «Б» должен быть.

Сейчас сборы, карты мешаются, кто-то будет в лучшей форме, кто-то в худшей. Наша задача – внимательно наблюдать и быть объективными», – сказал Черчесов.