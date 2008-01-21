Эден Азар: «После ЧМ хотел уйти из «Челси», но сейчас не думаю, что мне нужен новый вызов»

Полузащитник Эден Азар рассказал о своем будущем.

– Я выиграл в Англии все, за исключением Суперкубка. Но это не значит, что я ухожу. Я всегда говорил, что после Англии хочу испытать нечто другое. Но есть вещи, которые могут заставить меня остаться.

После ЧМ-2018 я хотел уйти. Но в итоге я остался в «Челси» и показываю чуть ли не лучшую игру в карьере. И сейчас я не думаю, что мне нужен новый вызов. Но это не значит, что я стану лучше.

– Переход в вас бы обрадовал?

– Почему нет? Вы прекрасно знаете ответ. Вы спрашиваете и при этом знаете, какой будет ответ. Если вы знаете, нет смысла задавать такой вопрос.

– У вас есть новости от Зидана? Без него совершенно другой «Реал».

– «Реал» другой, но это «Реал».

От Зидана новостей никогда не было. Он не определяет мое будущее. Если он возглавит, например, , я туда не перейду, – заявил Азар.