Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Эден Азар: «После ЧМ хотел уйти из «Челси», но сейчас не думаю, что мне нужен новый вызов»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Эден Азар Футбол

    Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своем будущем.

    – Я выиграл в Англии все, за исключением Суперкубка. Но это не значит, что я ухожу. Я всегда говорил, что после Англии хочу испытать нечто другое. Но есть вещи, которые могут заставить меня остаться.

    После ЧМ-2018 я хотел уйти. Но в итоге я остался в «Челси» и показываю чуть ли не лучшую игру в карьере. И сейчас я не думаю, что мне нужен новый вызов. Но это не значит, что я стану лучше.

    – Переход в «Реал» вас бы обрадовал? 

    – Почему нет? Вы прекрасно знаете ответ. Вы спрашиваете и при этом знаете, какой будет ответ. Если вы знаете, нет смысла задавать такой вопрос.

    – У вас есть новости от Зидана? Без него совершенно другой «Реал».

    – «Реал» другой, но это «Реал».

    От Зидана новостей никогда не было. Он не определяет мое будущее. Если он возглавит, например, «Манчестер Юнайтед», я туда не перейду, – заявил Азар.

     

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться