Ротенберг о завершении карьеры: «Моя история на футбольном поле еще не закончилась»

Защитник Борис Ротенберг прокомментировал информацию о том, что он завершает карьеру.

«Тяжело физически и психологически, но я сразу принял решение. Еще когда меня на носилках уносили с поля, я понимал, что обязательно вернусь.

Травмы – это часть футбола. Я не первый и не последний. Прекрасно понимаю, что если хочу быть востребованным в таком большом клубе, как «Локомотив», то должен вернуться гораздо сильнее.

Тяжелый момент. Хочется быть с командой, а не одному педали крутить. Ты вроде бы где-то рядом, но сам понимаешь, что впереди еще 5-6 месяцев.

Я хочу показать пример своим детям. Важно, чтобы они видели, что иногда бывает тяжело, но из этих сложностей ты должен выйти победителем.

Нужно верить в себя, много работать, и тогда все получится. Многие считают, что Ротенберг заканчивает карьеру, но история Ротенберга на футбольном поле еще не закончилась», – сказал футболист.