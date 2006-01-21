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    Ротенберг о завершении карьеры: «Моя история на футбольном поле еще не закончилась»

    Теги Локомотив Борис Ротенберг-младший премьер-лига Россия травмы Футбол

    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал информацию о том, что он завершает карьеру.

    «Тяжело физически и психологически, но я сразу принял решение. Еще когда меня на носилках уносили с поля, я понимал, что обязательно вернусь.

    Травмы – это часть футбола. Я не первый и не последний. Прекрасно понимаю, что если хочу быть востребованным в таком большом клубе, как «Локомотив», то должен вернуться гораздо сильнее.

    Тяжелый момент. Хочется быть с командой, а не одному педали крутить. Ты вроде бы где-то рядом, но сам понимаешь, что впереди еще 5-6 месяцев.

    Я хочу показать пример своим детям. Важно, чтобы они видели, что иногда бывает тяжело, но из этих сложностей ты должен выйти победителем.

    Нужно верить в себя, много работать, и тогда все получится. Многие считают, что Ротенберг заканчивает карьеру, но история Ротенберга на футбольном поле еще не закончилась», – сказал футболист.

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