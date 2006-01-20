Жозе Моуринью: «Я уже отклонил три предложения»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что отклонил три предложения о работе.

«Я доволен этими тремя неделями [после «МЮ»]. Я проведу время так, как обычно у меня не получается.

Меня уже пригласили на хоккейный суперматч в Россию – для меня такое впервые.

Но я знаю себя. К концу марта эта удовлетворенность начнет меня тяготить. Я знаю свою природу.

Я уже отказался от трех вариантов, потому что не чувствовал, что это то, чего я хочу», – сказал Моуринью.

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