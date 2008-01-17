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    Жозе Моуринью: «Меня пытаются выставить тем, кто продал Салаха. Но я купил его»

    Теги Челси Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

    Экс-главный тренер «Челси» Жозе Моуринью ответил на обвинения в продаже нападающего Мохамеда Салаха

    Египетский форвард перешел в «Челси» в 2013 году, затем был отдан в аренду «Фиорентине».

    В сезоне-2015/16 он перешел в «Рому», а летом 2017-го – в «Ливерпуль». Салах, вернувшись в Англию, стал лучшим бомбардиром и игроком сезона.

    «Было сказано много неправды. Люди пытаются выставить меня тренером, который продал Салаха. Но я тот тренер, который купил Салаха. Это большая разница.

    Мы играли в Лиге чемпионов с «Базелем». Когда я анализировал игру «Базеля» и его футболистов, я влюбился в игру Салаха.

    Я купил этого футболиста. Я уговорил клуб купить его. У нас уже были Азар и Виллиан в команде, но я сказал купить именно Салаха.

    В Лондоне, в новом мире, он выглядел потерявшимся ребенком. Мы хотели, чтобы он становился лучше и лучше, но Салах не хотел ждать, он хотел играть.

    Мы отпустили его в аренду в Италию, где он хорошо себя чувствовал в плане тактики и физических кондиций, где на «Фиорентину» не давила необходимость бороться за чемпионство.

    Потом клуб решил его продать, но это был не я. Я купил его, а не продал. У нас были хорошие отношения, и они хорошие и сейчас», – сказал Моуринью. 

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