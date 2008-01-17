Жозе Моуринью: «Меня пытаются выставить тем, кто продал Салаха. Но я купил его»

Экс-главный тренер Жозе Моуринью ответил на обвинения в продаже нападающего .

Египетский форвард перешел в «Челси» в 2013 году, затем был отдан в аренду «Фиорентине».

В сезоне-2015/16 он перешел в «Рому», а летом 2017-го – в «Ливерпуль». Салах, вернувшись в Англию, стал лучшим бомбардиром и игроком сезона.

«Было сказано много неправды. Люди пытаются выставить меня тренером, который продал Салаха. Но я тот тренер, который купил Салаха. Это большая разница.

Мы играли в Лиге чемпионов с «Базелем». Когда я анализировал игру «Базеля» и его футболистов, я влюбился в игру Салаха.

Я купил этого футболиста. Я уговорил клуб купить его. У нас уже были Азар и в команде, но я сказал купить именно Салаха.

В Лондоне, в новом мире, он выглядел потерявшимся ребенком. Мы хотели, чтобы он становился лучше и лучше, но Салах не хотел ждать, он хотел играть.

Мы отпустили его в аренду в Италию, где он хорошо себя чувствовал в плане тактики и физических кондиций, где на «Фиорентину» не давила необходимость бороться за чемпионство.

Потом клуб решил его продать, но это был не я. Я купил его, а не продал. У нас были хорошие отношения, и они хорошие и сейчас», – сказал Моуринью.